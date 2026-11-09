Un violento caso de bullying y agresión física sacudió a la localidad neuquina de Cutral Co, luego de que una adolescente que cursa el primer año de secundaria fuera atacada por cinco alumnas de segundo año dentro de las instalaciones del CPEM 6. La víctima, diagnosticada con autismo, sufrió múltiples golpes que le dejaron al menos ocho hematomas en distintas partes del cuerpo y la rotura de sus anteojos.

De acuerdo con el testimonio de Marina, madre de la menor, el acoso había comenzado previamente durante un recreo, cuando una de las agresoras la amenazó verbalmente con golpearla a la salida. Posteriormente, mientras la estudiante se encontraba sentada en un banco del establecimiento, fue derribada al suelo y agredida físicamente. Según la denuncia, dos de las alumnas participaron directamente de los golpes, mientras que las otras tres impidieron que otra compañera interviniera en su defensa.

La familia cuestionó duramente la inacción del personal de seguridad del colegio, que presuntamente presenció el ataque bajo el argumento de no poder intervenir, y la falta de asistencia médica inmediata por parte de las autoridades escolares. Tras radicar la denuncia policial en una comisaría local, un examen pediátrico constató las lesiones físicas. Ante este escenario, los allegados anticiparon que recurrirán a la Fiscalía, a la Defensoría de los Derechos del Niño y al Consejo de Educación para exigir garantías de resguardo antes de que la menor retorne a las aulas.

Fuente: Todo Noticias (TN)

Fotografía: Archivo / Gentileza La Mañana de Neuquén