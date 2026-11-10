La causa por el femicidio de la docente Nancy Estela Godoy, de 52 años, hallada sin vida en la localidad correntina de Esquina, ingresó en una fase determinante tras la incorporación de nuevos y estremecedores elementos probatorios. Los investigadores judiciales lograron delimitar lo que estiman habría sido la escena principal del ataque, un avance apuntalado por el análisis de restos biológicos, elementos incautados en allanamientos y pericias tecnológicas sobre los dispositivos secuestrados.

Entre los elementos más destacados por los fiscales figuran rastros humanos y la confirmación forense de mutilaciones —incluyendo la amputación de la mano izquierda—, sumados a múltiples heridas punzocortantes y lesiones defensivas constatadas en los antebrazos de la víctima que demuestran la brutalidad de la agresión. Asimismo, la pesquisa profundiza en el análisis de una fotografía (selfie) recuperada del teléfono celular de la docente con fecha posterior a su desaparición, un registro que podría reconfigurar la línea de tiempo y la reconstrucción de sus últimas horas.

En paralelo, los operativos policiales realizados en construcciones rurales próximas al establecimiento «El Curupí» permitieron el secuestro de prendas incineradas, cuchillos, lazos y objetos personales que están siendo sometidos a rigurosos cotejos científicos. Por el violento episodio judicializado bajo la carátula de homicidio y femicidio, ya se encuentran imputadas y con prisión preventiva cinco personas, entre ellas capataces y allegados vinculados a la zona donde trabajaba la maestra, mientras la querella y la fiscalía aguardan la totalidad de las pericias complementarias para esclarecer las responsabilidades penales de los sospechosos.

Fuente: A24

Fotografía: Archivo / NA