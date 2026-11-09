La investigación en torno a Tomás Eduardo Natenzon, el joven de 25 años que fue detenido tras infiltrarse con una credencial falsa en el operativo de seguridad por la visita del papa León XIV, sumó elementos de relevancia. Tras su captura en las inmediaciones de Palermo a bordo de una moto con patentes adulteradas que simulaban pertenecer a un vehículo oficial, la Justicia federal ordenó a la Policía Federal Argentina (PFA) realizar un procedimiento en su vivienda.

Durante el operativo de allanamiento, los efectivos incautaron una pistola de su propiedad, así como también certificados médicos vinculados a un diagnóstico y tratamiento por una condición de salud mental. El sospechoso, que operaba haciéndose pasar por bombero voluntario para eludir los controles oficiales, permanece a disposición de la Justicia mientras avanzan las pericias para determinar su situación procesal.

Fuente: Infobae

Fotografía: Archivo / Policía de la Ciudad