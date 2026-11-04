La división de investigaciones de seguridad desarticuló en las últimas horas a una organización criminal dedicada a la falsificación masiva de certificados y formularios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), los cuales eran comercializados de manera clandestina para facilitar el acceso irregular a los beneficios sociales del Estado.

La operatoria ilegal fue detectada a raíz de una denuncia impulsada por autoridades municipales tras constatar la oferta sistemática de planillas y constancias médicas a través de plataformas digitales, especialmente en Facebook. Con el avance de la pesquisa, la Justicia ordenó operativos de allanamiento y una compra pactada por agentes encubiertos, logrando dar con los principales implicados y secuestrar material probatorio clave.

El kit de la maniobra y los allanamientos

Durante el procedimiento principal concretado en la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo, los efectivos policiales incautaron más de 200 planillas apócrifas de la Libreta de la ANSES, además de un kit completo utilizado para consumar las falsificaciones.

Entre los elementos secuestrados figuran:

Cientos de formularios oficiales adulterados listos para ser completados.

Sellos de goma falsificados pertenecientes a distintos profesionales médicos.

Sellos apócrifos de directores y establecimientos educativos.

Sello correspondiente a un centro de salud de la región.

Dispositivos móviles utilizados para la captación de clientes y la coordinación de las transacciones.

La investigación judicial constató además que los sellos y las firmas utilizadas correspondían a profesionales de la salud ajenos a la maniobra, quienes confirmaron al ser contactados por la fiscalía que jamás habían emitido ni firmado dichos documentos.

Marco judicial

El expediente quedó bajo la órbita del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez, con la intervención de la Secretaría Nº 8 a cargo de Ignacio Calvi. Los imputados enfrentan cargos por defraudación a la administración pública y falsificación de documento público, mientras la Justicia profundiza las pesquisas para determinar el alcance total de la red y si existen más personas involucradas en el circuito de comercialización.

Fuente: Telefe Noticias

Fotografía: Policía Federal Argentina / Archivo investigación