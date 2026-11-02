La Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Tres Arroyos llevó a cabo una serie de operativos de seguridad vial y prevención con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito vigentes y promover una circulación más segura en la vía pública. Como resultado de los procedimientos, el personal de control procedió al secuestro de 22 motocicletas y 5 automóviles por diversas irregularidades.

Durante las inspecciones realizadas en distintos puntos estratégicos de la ciudad cabecera, se labraron numerosas actas de constatación. Entre las faltas más recurrentes se registraron 42 actas por estacionar en ochavas, 29 por circular sin la correspondiente licencia de conducir y 19 por no contar con el seguro obligatorio. Asimismo, se infraccionó a 17 camiones por circular sin autorización o estacionar de manera indebida, 6 conductores por no utilizar el casco reglamentario, 5 por estacionar en sitios prohibidos y 4 por circular con caños de escape fuera de norma.

Desde el área municipal remarcaron que estos controles tienen un carácter preventivo para evitar siniestros y promover el respeto a las normas de convivencia urbana. A su vez, recordaron a la comunidad la importancia de transitar con toda la documentación reglamentaria al día, al tiempo que enfatizaron que la seguridad vial constituye una responsabilidad compartida entre todos los actores de la vía pública.