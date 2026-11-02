La Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Tres Arroyos, en conjunto con la Comisión Provincial de Guardavidas, anunció la realización de la prueba de reválida correspondiente a la temporada 2026. La convocatoria está destinada a todos los profesionales de la especialidad que busquen quedar habilitados para prestar servicios de prevención y rescate en el distrito.

El examen se llevará a cabo el próximo sábado 7 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, en el Natatorio Aquática Social Club, ubicado en Rivadavia 322 de la ciudad cabecera.

Desde la organización remarcaron que es requisito indispensable para todos los aspirantes concurrir al establecimiento con la correspondiente revisión médica al día para poder rendir las exigencias físicas e hidrográficas de la prueba.