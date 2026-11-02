El Municipio de Tres Arroyos dará continuidad este martes 3 de noviembre a las recorridas territoriales impulsadas en los diferentes sectores del distrito, enmarcadas en la política de gestión participativa y diálogo directo con la comunidad que se desarrolla desde el mes de abril. En esta oportunidad, las autoridades locales mantendrán una reunión de trabajo con los vecinos del barrio FONAVI.

El encuentro estará encabezado por el intendente Pablo Garate, quien asistirá acompañado por integrantes de su gabinete para receptar consultas, responder inquietudes de la zona e intercambiar propuestas sobre las necesidades prioritarias del barrio.

La convocatoria está fijada para las 19:00 horas en las instalaciones del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio FONAVI, ubicado en la calle Uruguay 330, con acceso libre para todos los frentistas e instituciones del sector.