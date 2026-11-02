El Programa Municipal de Prevención en Consumos Problemáticos y Promoción de la Salud Mental llevó a cabo el encuentro de cierre de los concursos “Ciudadanos Digitales” y “Consumo Cuidado”. Las jornadas de trabajo, destinadas a alumnos de nivel primario y secundario del partido de Tres Arroyos, culminaron con un acto en el Centro Cultural La Estación, con la presencia de delegaciones escolares, equipos docentes y autoridades institucionales.

Durante la actividad se proyectaron las producciones audiovisuales elaboradas por los participantes, centradas en el uso responsable de las tecnologías, la reflexión comunitaria y la construcción de pautas de cuidado. Asimismo, se otorgaron diplomas de reconocimiento a las escuelas intervinientes y a los integrantes de las entidades que actuaron en calidad de jurados.

En la categoría «Consumo Cuidado», el primer premio fue adjudicado al Colegio Holandés, secundado por la Escuela de Educación Secundaria N.º 11 de San Francisco de Bellocq en el segundo puesto, mientras que la Escuela de Educación Artística N.º 2 se quedó con la tercera colocación. En tanto, en el certamen «Ciudadanos Digitales», fueron distinguidas por sus trabajos las Escuelas Primarias N.º 5, N.º 25 y N.º 502.

La iniciativa, impulsada bajo el ámbito de la Dirección de Deportes y Políticas para la Juventud, busca consolidar espacios de participación, escucha y producción colectiva para promover la salud mental y la prevención en el ámbito educativo local.