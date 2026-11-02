El Rotary Club Tres Arroyos puso formalmente en marcha una nueva edición de su bono solidario con el objetivo de colaborar y fortalecer la labor comunitaria que lleva adelante la Asociación de Amigos del Centro de Salud de Claromecó “Dr. Juan A. Abad”. La iniciativa convoca a participar a los vecinos de la ciudad cabecera, de la localidad balnearia y de toda la región.

La tarjeta tiene un valor de $4.000 y cuenta con un listado de incentivos que incluye, como primer premio, un televisor Smart TCL de 43 pulgadas (modelo 43S5K con Google TV). En tanto, para el segundo y tercer puesto se adjudicará una inscripción individual para el certamen pesquero Las 24 Horas de la Corvina Negra 2027. Estas últimas distinciones fueron cedidas de manera especial por las autoridades del Club Cazadores Tres Arroyos en apoyo a la causa sanitaria.

El sorteo final del bono se llevará a cabo el próximo 2 de febrero ante escribano público. Los interesados en adquirir las boletas pueden contactarse directamente con los socios rotarios, los integrantes de la comisión del Centro de Salud o mediante las plataformas digitales y redes sociales oficiales de ambas instituciones.