La selección de Segunda Categoría de Tres Arroyos no pudo conseguir la clasificación al Campeonato Provincial de Bochas, luego de perder por 15 a 13 ante Benito Juárez en el encuentro definitorio del zonal disputado en esa ciudad.

El conjunto tresarroyense había iniciado su participación con una sólida actuación al vencer a Coronel Pringles por 15 a 6, resultado que le permitió llegar con buenas expectativas a la definición del certamen.

Por su parte, el representativo de Benito Juárez también había conseguido una victoria frente a Pringles, imponiéndose por 15 a 7. De esta manera, ambos equipos ganadores se enfrentaron en el partido que definía el único pasaje al Provincial.

En un encuentro muy disputado, Tres Arroyos luchó hasta el final y quedó a solo dos tantos de la clasificación, pero el triunfo terminó quedando en manos del equipo anfitrión por 15 a 13.

El equipo de Tres Arroyos estuvo integrado por Ezequiel Barrios, Sandro Vega y Guillermo Barrios. La dirección técnica estuvo a cargo de Claudio Castillo, mientras que Martín Aristain Rey se desempeñó en la conducción de la delegación.

De esta manera, finalizó la participación tresarroyense en el zonal, con una victoria y una ajustada derrota en el encuentro decisivo.

Más allá de no haber alcanzado el objetivo de clasificarse al Provincial, queda el reconocimiento para los jugadores y el cuerpo técnico por representar a la Asociación Tresarroyense de Bochas en una nueva competencia regional.