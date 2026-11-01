El Aurinegro no pudo con Huracán Ciclista, no obstante aprovechó la caída de Huracán frente a Quilmes y se consagró en el Clausura RVD 75 Aniversario

En la disputa por permanecer en Primera, San Martín logró el objetivo de ganar y con la derrota de Once Corazones salvó la categoría; para los de Indio Rico es el primer descenso de su historia tras permanecer en el círculo superior desde su ascenso en 1993

Huracán Ciclista asestó un duro golpe a Olimpo tras la victoria incuestionable por 2 a 0 con goles de Arrachea y Paradisi; el Aurinegro logró el título gracias a la victoria de Quilmes en el Bottino por 2 a 1 relegando a Huracán al segundo lugar

En el Bosque Villa con un equipo alternativo goleó a Boca por 4 a 1 y ahora prepara la gran final del año ante Olimpo.

En la tarde de ayer, El Nacional con Alejo San Román intratable goleó a Colegiales por 5 a 2 y terminó redondeando una gran temporada en la que cosechó 35 puntos

San Martín derrotó a Echegoyen por 4 a 2 y logró permanecer en Primera, ahora deberá disputar la Promoción con el campeón de la Liguilla de Segunda división

Once Corazones cayó ante Independencia por 2 a 1 y descendió tras 33 años consecutivos en la categoría superior donde se convirtió en un grande de verdad obteniendo 6 estrellas.

Síntesis

HURACAN CICLISTA 2 vs OLIMPO 0

Goles: Joaquin Arrachea (HC), Agustin Paradisi (HC)

Incidencias: no hubo

Tercera división: 0 x 4

Arbitro: Luciano García

VILLA DEL PARQUE 4 vs BOCA 1

Goles: Leonel Corral (VdP), Joaquin Sánchez (BJ), Bautista Ozcariz (VdP), Bautista Ozcariz (VdP), Martín Fauquen (VdP)

Incidencias: No hubo

Tercera división: 3 x 1

Arbitro: Aidan Codagnone

HURACAN 1 vs QUILMES 2

Goles: Joaquin Villar (H), Juan Sosa (Q), Marcelo Infesta (Q)

Incidencias: No hubo

Tercera división: 4 x 2

Arbitro: Hugo Plaza

COLEGIALES 2 vs EL NACIONAL 5

Goles: Alejo San Román (EN), Alejo San Román (EN), Owen Toso (Col), Ezequiel Barbosa (Col), Alejo San Román (EN), Alejo San Román (EN), Agustin Barrionuevo (EN)

Incidencias: no hubo

Tercera división: 2 x 1

Arbitro: Marcial Frelis

ONCE CORAZONES 1 vs INDEPENDENCIA 2

Goles: Santiago Dupuy (OC), Hilario Ríos (DI), Gabriel Quiroga (DI)

Incidencias: Expulsado Ezequiel Curruinca (OC)

Tercera división: 3 x 0

Arbitro: José García

SAN MARTIN 4 vs ECHEGOYEN 2

Goles: Santiago Schifini (SM), Adriano Ocampos (SM), Adriano Ocampos (SM), Axel Mink (Ech) de penal, Alexis González (Ech), Alejandro Hiriart (SM)

Incidencias: Leo Moreno (Ech) le atajó un penal a Francisco Calvo (SM)

Tercera división: 2 x 2

Arbitro: Marcos Porras

Posiciones

OLIMPO 21

HURACAN 19

QUILMES 19

HURACAN CICLISTA 18

EL NACIONAL 17

VILLA DEL PARQUE 16

BOCA 16

INDEPENDENCIA 15

COLEGIALES 11

ECHEGOYEN 11

SAN MARTIN 8

ONCE CORAZONES 6