El Aurinegro no pudo con Huracán Ciclista, no obstante aprovechó la caída de Huracán frente a Quilmes y se consagró en el Clausura RVD 75 Aniversario
En la disputa por permanecer en Primera, San Martín logró el objetivo de ganar y con la derrota de Once Corazones salvó la categoría; para los de Indio Rico es el primer descenso de su historia tras permanecer en el círculo superior desde su ascenso en 1993
Huracán Ciclista asestó un duro golpe a Olimpo tras la victoria incuestionable por 2 a 0 con goles de Arrachea y Paradisi; el Aurinegro logró el título gracias a la victoria de Quilmes en el Bottino por 2 a 1 relegando a Huracán al segundo lugar
En el Bosque Villa con un equipo alternativo goleó a Boca por 4 a 1 y ahora prepara la gran final del año ante Olimpo.
En la tarde de ayer, El Nacional con Alejo San Román intratable goleó a Colegiales por 5 a 2 y terminó redondeando una gran temporada en la que cosechó 35 puntos
San Martín derrotó a Echegoyen por 4 a 2 y logró permanecer en Primera, ahora deberá disputar la Promoción con el campeón de la Liguilla de Segunda división
Once Corazones cayó ante Independencia por 2 a 1 y descendió tras 33 años consecutivos en la categoría superior donde se convirtió en un grande de verdad obteniendo 6 estrellas.
Síntesis
HURACAN CICLISTA 2 vs OLIMPO 0
Goles: Joaquin Arrachea (HC), Agustin Paradisi (HC)
Incidencias: no hubo
Tercera división: 0 x 4
Arbitro: Luciano García
VILLA DEL PARQUE 4 vs BOCA 1
Goles: Leonel Corral (VdP), Joaquin Sánchez (BJ), Bautista Ozcariz (VdP), Bautista Ozcariz (VdP), Martín Fauquen (VdP)
Incidencias: No hubo
Tercera división: 3 x 1
Arbitro: Aidan Codagnone
HURACAN 1 vs QUILMES 2
Goles: Joaquin Villar (H), Juan Sosa (Q), Marcelo Infesta (Q)
Incidencias: No hubo
Tercera división: 4 x 2
Arbitro: Hugo Plaza
COLEGIALES 2 vs EL NACIONAL 5
Goles: Alejo San Román (EN), Alejo San Román (EN), Owen Toso (Col), Ezequiel Barbosa (Col), Alejo San Román (EN), Alejo San Román (EN), Agustin Barrionuevo (EN)
Incidencias: no hubo
Tercera división: 2 x 1
Arbitro: Marcial Frelis
ONCE CORAZONES 1 vs INDEPENDENCIA 2
Goles: Santiago Dupuy (OC), Hilario Ríos (DI), Gabriel Quiroga (DI)
Incidencias: Expulsado Ezequiel Curruinca (OC)
Tercera división: 3 x 0
Arbitro: José García
SAN MARTIN 4 vs ECHEGOYEN 2
Goles: Santiago Schifini (SM), Adriano Ocampos (SM), Adriano Ocampos (SM), Axel Mink (Ech) de penal, Alexis González (Ech), Alejandro Hiriart (SM)
Incidencias: Leo Moreno (Ech) le atajó un penal a Francisco Calvo (SM)
Tercera división: 2 x 2
Arbitro: Marcos Porras
Posiciones
OLIMPO 21
HURACAN 19
QUILMES 19
HURACAN CICLISTA 18
EL NACIONAL 17
VILLA DEL PARQUE 16
BOCA 16
INDEPENDENCIA 15
COLEGIALES 11
ECHEGOYEN 11
SAN MARTIN 8
ONCE CORAZONES 6