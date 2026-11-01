El Recre se metió en la final de la Liguilla tras vencer en un intenso juego a Unión por 3 a 2. Arrancó movida la tarde con un penal para el Tatengue que no pudo convertir y rápidamente llegó la apertura del marcador para Claromeco.

Luego Unión lo dio vuelta, y Recreativo hizo lo propio para sumar los 3 puntos y festejar el pasaporte a la final tras el empate de Cascallares, el otro integrante de la zona

Precisamente el Rojinegro empató sin goles con Alumni que desperdició un penal atajado por el golero Benjamin Reinoso.

En el otro encuentro de la tarde, Argentino goleó a Garmense por 3 a 0 y dejó la zona A al rojo vivo, con los 3 integrantes del grupo con chances concretas de meterse en la final y ser rival de Claromeco

Síntesis

ARGENTINO 3 vs GARMENSE 0

Goles: Bautista Miranda (AJ), Maico Gutiérrez (AJ), Maico Gutiérrez (AJ)

Incidencias: Erik Larsen (Gse) le atajó un penal a Maico Gutiérrez (AJ)

Arbitro: Walter Torraca

CASCALLARES 0 vs ALUMNI 0

Goles: No hubo

Incidencias: Benjamin Reinoso (Casc) le atajó un penal a Bautista Peñalba (Al)

Arbitro: Dalma Cortadi

UNION 2 vs CLAROMECO 3

Goles: Claudio Navarrete (Cl), Agustin Urban (U), Tomas Quintana (U), Facundo Ledesma (Cl), Facundo Ledesma (Cl)

Incidencias: Agustin Urban (U) estrelló un penal en el travesaño.

Arbitro: Iván Lazarte

Posiciones

Zona A

ALUMNI 4

ARGENTINO 3

GARMENSE 3

Zona B

CLAROMECO 6

CASCALLARES 1

UNION 0

Próxima fecha

ALUMNI vs GARMENSE

CLAROMECO vs ARGENTINO

UNION vs CASCALLARES