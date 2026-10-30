El boxeo tendrá una noche especial en Tres Arroyos el próximo viernes 13 de noviembre, desde las 20.30, en el Polideportivo Municipal Carlos Rivada, con un festival que reunirá combates profesionales y amateurs, títulos en disputa y la participación de representantes de distintos gimnasios de la ciudad y de otras localidades.

La propuesta fue presentada por Javier Uribarre, entrenador, junto a los boxeadores Jeremías Uribarre, Kevin Tolosa y Valentín Uribarre, quienes compartieron detalles de una velada que marcará el regreso de los festivales profesionales después de cuatro o cinco años sin realizarse.

La organización destacó el acompañamiento de la Municipalidad de Tres Arroyos y el aporte de quienes colaboraron para concretar el evento. También agradecieron a las personas que participaron de un bingo solidario realizado para recaudar fondos y afrontar los costos de la programación.

Las entradas tendrán un valor de $5.000 para la popular y $10.000 para las sillas, con el objetivo de facilitar la asistencia del público y acercar el boxeo a toda la comunidad.

Uno de los momentos más esperados de la noche será el combate profesional de Jeremías “El Gaucho” Uribarre, quien se enfrentará a Matías “Pinino” Areco, representante de Buenos Aires.

La pelea está pactada a seis rounds de tres minutos por uno de descanso y tendrá un significado especial para el boxeador tresarroyense, que transita una extensa trayectoria arriba del ring.

Con casi 38 años, Uribarre recorrió distintos puntos del país y también tuvo experiencias internacionales, con presentaciones en Chile, Uruguay y España, entre otros destinos.

Su padre y entrenador, Javier Uribarre, explicó que la velada también representa una oportunidad para reconocer el camino recorrido por Jeremías y la dedicación que mantuvo durante tantos años.

“Estamos muy contentos por poder hacer un festival después de tantos años que no lo hacíamos”, señalaron durante la entrevista, al destacar el esfuerzo que implica organizar una velada de estas características.

Por su parte, el púgil manifestó su agradecimiento a quienes colaboraron para hacer posible el encuentro y aseguró que se prepara intensamente para ofrecer un buen espectáculo. Según contó, entrena alrededor de tres horas y media por día, combinando gimnasio y actividad física.

Otro de los atractivos principales será la presentación de Valentín Uribarre, de 21 años, quien disputará el título bonaerense frente a Diego D’Amelio, de Villa Gesell.

El joven boxeador, que comenzó a practicar la disciplina desde muy chico, buscará quedarse con el cinturón en una de las peleas destacadas de la programación amateur.

También habrá otro combate con un cinturón en juego: Bautista Codagnone se medirá con Santiago Quintero, de Mar del Plata.

Kevin Tolosa tendrá su debut

La velada también ofrecerá una oportunidad especial para Kevin Tolosa, quien realizará su debut en el boxeo competitivo después de aproximadamente cinco meses de entrenamiento.

El joven se enfrentará a Bautista Enríquez, representante del Club de Pelota de Tres Arroyos.

Tolosa contó que encontró en el boxeo un espacio de pertenencia y una actividad deportiva que lo entusiasma. Ahora tendrá la oportunidad de dar sus primeros pasos sobre el ring ante el público local.

Una cartelera con representantes de distintos gimnasios

El festival contará con la participación de púgiles de distintos gimnasios de Tres Arroyos y de otras ciudades, en una programación que buscará mostrar tanto a los boxeadores experimentados