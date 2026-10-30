La localidad de Reta avanza con distintos trabajos de mantenimiento y acondicionamiento de cara a la próxima temporada de verano. Así lo confirmó el delegado municipal Daniel Civetta, quien destacó la colaboración del Municipio de Tres Arroyos mediante el envío de maquinaria para reforzar las tareas en el balneario.

Tras varios días de condiciones climáticas adversas, la mejora del tiempo permitió intensificar los trabajos, especialmente en los sectores de playa donde los temporales habían acumulado importantes cantidades de arena.

La limpieza de los paradores era uno de los reclamos de los vecinos, por lo que se puso el foco en recuperar esos espacios y avanzar con el acondicionamiento general de la localidad.

Civetta señaló que los equipos municipales están trabajando intensamente para llegar en las mejores condiciones posibles al inicio de la temporada turística.

Uno de los puntos abordados durante la entrevista fue la situación del túnel, que sufrió daños como consecuencia de los últimos temporales.

Al respecto, el delegado explicó que se decidió mantenerlo en un trayecto más corto, debido al avance del mar y a las nuevas condiciones costeras. Según indicó, durante las marejadas importantes el agua podía ingresar hacia la planta urbana a través de esa estructura, por lo que se resolvió modificar su extensión.

Actualmente, se trabaja en la preparación de las compuertas para restablecer las condiciones de funcionamiento previstas para el sector.

Además, ante la posibilidad de que se registren nuevas precipitaciones intensas durante los próximos meses, se están limpiando desagües y zancones que permiten conducir el agua hacia el mar.

Estas tareas forman parte de las medidas preventivas que se llevan adelante para reducir los inconvenientes que podrían ocasionar las lluvias y las condiciones meteorológicas adversas.

En paralelo con los trabajos de infraestructura y mantenimiento, la localidad comienza a organizar las actividades vinculadas con una fecha especial.

El próximo 28 de noviembre, Reta celebrará su 97° aniversario, y desde la Delegación se está preparando un festejo que incluirá alguna inauguración, cuyos detalles serán comunicados oportunamente.

La celebración se desarrollará en un contexto de intensa actividad, con los equipos municipales abocados a mejorar los espacios públicos y completar los trabajos pendientes antes de la llegada de los visitantes.

Reta se encuentra en una etapa clave de preparación para los meses de mayor movimiento turístico. La recuperación de los paradores, la limpieza de los desagües y las tareas en el túnel forman parte de una agenda que busca mejorar las condiciones generales de la localidad.

Civetta remarcó que la continuidad de los trabajos dependerá también de que las condiciones climáticas lo permitan.

Con la temporada de verano en el horizonte, la prioridad es avanzar en el mantenimiento y la prevención para recibir a vecinos y turistas en las mejores condiciones posibles.