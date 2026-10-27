Iris Mas, presidenta de la institución, confirmó en diálogo con Radio 3 Continental que se encuentran en la etapa final de instalación del nuevo aparato de rayos X, una obra clave que estará concluida para la temporada de verano. Además, la entidad viene realizando constantes aportes en equipamiento e insumos básicos, como la incorporación de nuevos tensiómetros, y actualmente asumió la reparación integral de una de las unidades de ambulancia del centro asistencial para dejarla plenamente operativa.

La dirigente resaltó el trabajo coordinado que mantienen con las autoridades sanitarias y los profesionales de la salud municipal para dar respuesta a las necesidades más urgentes del establecimiento, en un contexto económico complejo. En ese marco, Mas celebró que el Rotary Club de Tres Arroyos renovara su confianza en la comisión al destinar nuevamente a su beneficio la recaudación del bono contribución vinculado a las 24 Horas de la Corvina Negra, el cual este año tiene un costo de 4.000 pesos y ofrece importantes incentivos para los compradores, ya que los sorteos permitirán participar del concurso de forma inmediata.

Por último, se destacó el constante crecimiento de la masa societaria y el respaldo demostrado por la comunidad en cada evento en el que participa la comisión recaudando fondos. Quienes deseen colaborar abonando la cuota social de 2.000 pesos mensuales o adquirir la rifa del certamen pesquero pueden comunicarse directamente al teléfono 11-6755-0610 para realizar su aporte de manera virtual o presencial.