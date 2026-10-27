El secretario de Seguridad de la Municipalidad de Tres Arroyos, Juan Apolonio, brindó detalles sobre el siniestro vial registrado el último fin de semana en la zona de calle Reconquista al 700. El funcionario explicó que el incidente fue protagonizado por una conductora que arrojó 2.0 gramos de alcohol en sangre, lo que ocasionó la destrucción total de una camioneta y daños materiales en otros dos vehículos. En este sentido, recordó que la legislación establece que quienes superen el 1.5 de graduación alcohólica deben sufrir la retención de la licencia de conducir por un plazo de 18 meses, además de las penalidades económicas pertinentes, aclarando a su vez que el episodio no derivó en actuaciones penales al no haber terceros lesionados.

En diálogo con Radio 3 Continental, el titular de la cartera de seguridad también se refirió a las estadísticas que maneja el área en materia de infracciones viales. Apolonio señaló que, contrariamente a la creencia de que el consumo excesivo de alcohol al volante es un hábito exclusivo de la juventud, las estadísticas demuestran que las contravenciones se extienden de manera pareja en una franja etaria que va desde los 18 hasta los 60 años. Por este motivo, remarcó que desde distintas áreas del municipio se continúa trabajando fuertemente en campañas de concientización bajo la premisa de que si se va a conducir, no se debe consumir alcohol.

Por otro lado, el secretario repasó los trabajos que se están ejecutando junto a las delegaciones y la Jefatura de Policía Comunal, mencionando la proyección de instalar nuevas cámaras de seguridad en el sector del Incalel. Asimismo, adelantó las labores logísticas de cara a la próxima temporada estival, las cuales incluyen la coordinación con el cuerpo de guardavidas y la reposición de cuatro refugios que sufrieron daños a raíz de los temporales recientes. Para cerrar, invitó a la comunidad y especialmente a los jóvenes de entre 18 y 29 años a participar de la muestra itinerante que las fuerzas policiales realizarán este jueves 29, de 10:00 a 14:00 horas, en la Plaza San Martín, con el objetivo de exhibir su labor y brindar asesoramiento sobre los requisitos de ingreso a la fuerza.