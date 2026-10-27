El próximo sábado se llevará a cabo una nueva edición de la propuesta recreativa de Halloween en el centro de la ciudad, un evento diagramado conjuntamente entre el municipio y los comerciantes locales con el objetivo de ordenar y brindar mayor seguridad a la masiva circulación de niños y familias.

Mauro Daddario, director de Comercio, explicó en diálogo con Radio 3 Continental que la iniciativa surgió ante la creciente demanda de la fecha y la necesidad de contener a los más chicos mediante un recorrido organizado por diferentes postas comerciales.

El cronograma comenzará a las 16:30 horas en el comercio Ibiza —ubicado en Chacabuco al 200—, donde se cortará el tránsito durante unos 45 minutos para disfrutar de música, pintura y entrega de caramelos. Posteriormente, la caravana se trasladará escoltada por personal de tránsito y motos hacia el kiosco El Colo 25 sobre calle Colón, para luego continuar hacia el kiosco El Punto y finalizar en la librería Chapas con el acceso gratuito a una matinée para los chicos junto a sus familias. Además, a partir de las 19:30 horas, distintos locales gastronómicos como Mister Dog, Los Taliban y Boomerang ofrecerán promociones especiales y propuestas temáticas para coronar la jornada cenando en el centro.