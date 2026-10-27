La Dirección de Cultura del municipio puso en marcha una nueva convocatoria destinada a incorporar creadores y referentes artísticos al Catálogo Cultural oficial, una herramienta digital diseñada para recopilar, difundir y poner en valor la diversidad de expresiones que conforman la identidad local.

El espacio está abierto a la participación de hacedores de disciplinas tan diversas como la música, la danza, las artes visuales, el teatro, la literatura, la fotografía y las artesanías, entre otras manifestaciones culturales. La iniciativa busca generar un canal directo de visibilización que acerque las producciones de los artistas locales a un público más amplio, facilitando además la contratación y programación en eventos organizados por la comuna.

Aquellos interesados en formar parte de la plataforma pueden completar su inscripción a través del sitio web oficial habilitado por el municipio en https://catalogocultural.tresarroyos.gov.ar/.