La Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Tres Arroyos, por medio del área de Estacionamiento Medido, comunicó que desde el próximo 1° de noviembre y hasta el 31 de marzo inclusive entrará en vigencia el esquema estival para el funcionamiento del sistema en el radio urbano.

Con la aplicación de la nueva normativa, el cronograma operativo de lunes a viernes quedará conformado en dos turnos: de 8:00 a 12:00 horas por la mañana, y de 17:00 a 20:00 horas por la tarde.

Desde la dependencia municipal instaron a las y los automovilistas a verificar su estado de cuenta para evitar infracciones, recordando que se registran multas por deudas acumuladas asociadas directamente al dominio (patente) del vehículo. Asimismo, se remarcó la importancia de dar de baja los automóviles vendidos y dar de alta las nuevas unidades, como así también mantener actualizados los datos de contacto y la compañía telefónica vinculada al usuario.

La regularización de saldos y la compra de crédito se pueden tramitar en los puntos de venta adheridos o mediante la aplicación digital MiTresa. En tanto, las personas con discapacidad, frentistas y propietarios de garages ubicados dentro de la zona delimitada deberán acercarse a la oficina de la Secretaría de Seguridad, sita en Castelli Nº 745, para tramitar las exenciones pertinentes. Por consultas o gestiones, se encuentra habilitada la línea de WhatsApp 2983-602879.