Durante el viernes y sábado pasados se llevó a cabo la primera edición del Festival de Poesía, una iniciativa que transformó al Centro Cultural La Estación y al Museo Municipal José A. Mulazzi en recintos de encuentro dedicados a la difusión literaria y la reunión comunitaria.

La propuesta, impulsada para poner en valor la palabra y las producciones locales y regionales, contó con una destacada participación de vecinos y amantes de las letras que acompañaron las distintas actividades programadas a lo largo de ambas jornadas.

Desde la Dirección de Cultura expresaron su reconocimiento a la comunidad por el acompañamiento brindado y destacaron de manera especial la labor organizativa de Melina López de Ipiña y Sofía De Ben Dalmonego, gestoras del proyecto. Asimismo, remarcaron el compromiso de dar continuidad al evento con futuras ediciones que consoliden este nuevo espacio en la agenda cultural del distrito.