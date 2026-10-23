Los grupos de radioteatro de la ciudad convocan al espectáculo Historias de Conventillo, este domingo 25 en el SUM de la Escuela Técnica ubicado en Matheu e Ituzaingó.

A partir de las 17.30 horas, la velada contará con una cincuentena de artistas en escena, caracterizados de la década del ’40. Asimismo, se contará con la asistencia musical de Carlos Martínez, Fabián Pierini, Oscar Bravo, Julio Scarabotti, Floreana Ferro y los dúos Karina y Nahuel y Azul y Mateo.

La entrada tendrá un costo de $10 mil