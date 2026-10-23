Habrá artistas invitados, un concurso de danza con participantes de distintas provincias y un servicio de cantina a cargo del Club Villa del Parque.

La tradicional peña organizada por el grupo folclórico Cerro Siete Colores llega a su quinta edición con propuestas renovadas y un fuerte espíritu comunitario. En diálogo con Radio 3 Continental, el director del grupo, Luciano Perpetto, brindó los detalles de este esperado encuentro que convocará a cultores de la música y la danza nativa.

Un formato innovador: el «contrapunto» de danza

En esta oportunidad, la gran novedad será la realización de un concurso de danza bajo la modalidad de contrapunto de samba. La competencia contará con alrededor de 12 inscriptos, abarcando a bailarines locales, de localidades de la región como Coronel Dorrego, Coronel Pringles y Necochea, y competidores de Mar del Plata y otras provincias.

Para asegurar la jerarquía del certamen, el jurado de notables estará integrado por:

Lucas Goyeneche (profesor de la Academia Mariano de Necochea).

Nicolás Vilte (profesor de la agrupación Los Amigos del Folclore de Coronel Dorrego).

Karen Montes de Oca (cantora folclórica de la ciudad de Azul).

Grilla artística y desarrollo de la noche

El escenario de El Fanal recibirá a una nutrida lista de artistas para animar la jornada del 14 de noviembre. La apertura de puertas será a las 19:00 para recibir al público con comodidad, dando inicio formal al espectáculo a las 21:00 con una duración estimada hasta las 03:30.

La grilla de artistas invitados incluye a:

Karen Montes de Oca

Juan Luis y Celestia Alberti

Arrullo Trío Folclórico

Santiago González

Fabián Pierini

Salieri Folk

Catalina Rivaliña

Información útil para asistir

Fecha: 14 de noviembre.

Lugar: Club El Fanal.

Entradas anticipadas: Tienen un valor de $15.000 . Se pueden conseguir en JR Sonido (Betolaza 480) o solicitarlas con envío a domicilio a los teléfonos 58-7037 o 40-5743.

Cantina: Estará atendida por el equipo de padres y la comisión del Club Villa del Parque, con opciones de choripanes, empanadas y pizzas.

Perpetto destacó el gran trabajo familiar y el esfuerzo colectivo que hay detrás de la organización, mencionando además que el sábado previo (7 de noviembre) realizarán una venta de «cordero móvil» para recaudar fondos y hacer accesible el evento a toda la comunidad.