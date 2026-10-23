Tras su reciente participación en los Juegos Bonaerenses disputados en Mar del Plata, donde la delegación tresarroyense sumó dos medallas de bronce en la categoría de lucha de la mano de Bianca Maceiro y Lionel Miolo, la instructora Karina Arana dialogó con Radio 3 Continental para repasar el presente de la disciplina y anticipar los detalles del torneo que se desarrollará este sábado en el Polideportivo Municipal.

«Fue una experiencia espectacular. Trajimos dos medallas para Tres Arroyos y vivimos días de convivencia de muy lindo compañerismo con toda la delegación», destacó Arana sobre el paso por la ciudad balnearia.

Un torneo masivo y dinámico en el Polideportivo

La jornada de este sábado en el Polideportivo Municipal marcará un hito para la escuela, que desde 2025 funciona dentro de la estructura de Integración Federal y consolidada formalmente como asociación civil/club.

«Es un torneo que planeamos realizar cada dos años. Está muy enfocado en los cinturones de color y contará con una gran participación de deportistas locales y delegaciones que nos visitan de diversos puntos del país», explicó la instructora.

El evento comenzará a las 10:00 con una capacitación de árbitros y jueces, mientras que la competencia oficial abrirá sus puertas al público a partir de las 13:00.

Para asegurar la fluidez de la jornada, la organización dispondrá de cinco áreas en simultáneo, abarcando las disciplinas de forma, lucha, salto a tijera y la inclusión de Taekwondo adaptado. «Queremos que sea un torneo muy dinámico para las familias, que lo puedan disfrutar plenamente», indicó.

El marco elegido será el Polideportivo Municipal, un espacio que la instructora ponderó especialmente: «Mejor marco no le podemos dar, el Polideportivo es espectacular. Agradezco enormemente todo el apoyo de la Dirección de Deportes para concretar este evento».

Un proyecto institucional enfocado en la inclusión

Durante la charla, Arana destacó el intenso año calendario que ha tenido la institución, sumando cerca de nueve viajes y competencias en destinos como Calamuchita (Córdoba) —con una comitiva de 50 deportistas—, Tierra del Fuego y Florentino Ameghino.

Afrontar esta logística es posible gracias al trabajo comunitario de la asociación civil y el respaldo constante de las familias: «Generamos muchas iniciativas para que el competidor tenga un respaldo económico. En realidad, nunca pagan todo de su bolsillo; siempre está la asociación atrás impulsándolos y ayudando con la financiación a través de bonos o entradas».

«En lo personal, creo que la competencia siempre es un evento educativo donde se aprende, y vale la pena todo el esfuerzo para que cada practicante tenga esa oportunidad», concluyó.

Información para los espectadores: