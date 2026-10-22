La delegación deportiva de Tres Arroyos vivió una jornada destacada en los Juegos Bonaerenses al cosechar su primera medalla de oro en natación PCD (Personas con Discapacidad). La atleta local Milagros Llanos se quedó con el máximo galardón de su categoría tras firmar una actuación sobresaliente que le permitió, además, establecer una nueva marca provincial en la disciplina.

El éxito de la natación adaptada tresarroyense no se detuvo allí. El equipo local completó una actuación histórica con la obtención de la medalla de plata por parte de Rosario Martínez Burón y el bronce logrado por Santino Lebrún. Los tres deportistas forman parte del programa municipal de natación y desempeñan su preparación bajo las órdenes de los entrenadores Marcelo Ibarrondo y Luciana Menéndez.

Con estas conquistas, el medallero de la delegación de Tres Arroyos ya supera las cinco preseas en lo que va de esta edición de la competencia provincial.

Expectativa por los pasajes a las finales

A la par de los logros en el natatorio, la actividad continuó con una agenda cargada para los deportistas locales. Durante la misma jornada vieron acción los representativos de básquet 3×3 en todas las divisiones de las ramas femenina y masculina, como así también los atletas de tenis de mesa, newcom y patín, entre otras disciplinas.

Tras el desarrollo de las competencias de este jueves, el contingente local aguarda las definiciones para determinar los clasificados que disputarán las finales provinciales programadas para este viernes.

Fuente: Gacetilla de la delegación de Tres Arroyos

Fotografía: Gentileza prensa municipal / delegación Tres Arroyos