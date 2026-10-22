En el marco de un encuentro institucional de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, los directivos del Rotary Club Tres Arroyos formalizaron la entrega del reconocimiento “Compromiso Solidario” a la entidad gremial agropecuaria. El galardón distingue el acompañamiento constante, la cooperación en diversas iniciativas comunitarias y la articulación para que la institución rotaria forme parte de la organización de su tradicional almuerzo de camaradería.

La entrega del plato distintivo estuvo encabezada por el presidente de Rotary Club Tres Arroyos, Hernán Harispe, junto a la vicepresidenta de la entidad, Liliana Viejo. En representación de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, recibió el premio su presidente, Eugenio Simonetti, acompañado por miembros de la Comisión Directiva de la entidad.

Desde el Rotary Club subrayaron que esta distinción busca poner en valor el trabajo mancomunado interinstitucional y la consolidación de alianzas estratégicas que potencian el desarrollo local. Asimismo, expresaron su agradecimiento a las autoridades rurales por la confianza depositada y ratificaron el compromiso de continuar coordinando acciones compartidas en beneficio de la comunidad.