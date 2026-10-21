En dialogo con Radio 3 Continental, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales repasó la situación salarial del sector, el estado de las negociaciones y el vínculo actual con la gestión municipal, remarcando que el objetivo principal de la organización es velar por los derechos de los trabajadores y el cumplimiento del convenio colectivo.

El titular del gremio de los Municipales Abel Gómez, analizó la problemática salarial de los afiliados, el panorama planteado reflejó la realidad que atraviesa gran parte del empleo público: salarios ajustados en un contexto donde las políticas nacionales apuntan a contener la inflación a través de la contención de los ingresos.

Al profundizar sobre los números concretos, Gómez detalló que el salario básico de un trabajador municipal de categoría más baja se ubica en 759.000 pesos, contemplando los incrementos otorgados y a la espera de un 7% pautado para noviembre, tras lo cual buscarán sentarse a dialogar con el municipio para corregir el desfasaje económico.

Sin embargo, el plano salarial no es el único frente complejo; la relación institucional con el Departamento Ejecutivo tampoco atraviesa su mejor momento. El dirigente sindical reconoció que la comunicación actual no es fluida.