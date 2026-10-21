Claromecó se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Campera, que este sábado 24 de octubre compartirá escenario con los festejos por los 48 años de la Peña El Encuentro, en una propuesta que busca celebrar las tradiciones, el folclore y la cultura popular.

En diálogo con Radio 3 Continental, Josefina Leonardi, integrante de la organización, explicó que la celebración se realizará en el ingreso a la Estación Forestal, en el mismo espacio donde tuvo lugar el Festival del Día del Niño. La elección responde a las dimensiones y comodidad del predio, que permitirá reunir las distintas propuestas de la jornada.

La fiesta comenzará a las 11 con los puestos de artesanos y emprendedores, mientras que los espectáculos artísticos están previstos a partir de las 13 y se extenderán hasta aproximadamente las 18. También habrá propuestas gastronómicas para quienes se acerquen a disfrutar de la jornada con reposera y mate.

La edición tendrá un condimento especial por la participación de la Peña El Encuentro, que celebra sus 48 años de trayectoria. Nora, integrante de la agrupación, contó que actualmente reúne a unas 15 personas y destacó la importancia de seguir trabajando para mantener vivas las raíces folclóricas.

La idea, según explicó, es compartir con la comunidad parte del trabajo que realizan durante el año, tanto en danza como en canto, mostrando la participación de distintas generaciones que encuentran en el folclore un espacio de expresión y encuentro.

En cuanto a la programación, participarán la Peña El Encuentro, Cerro Siete Colores, Beatriz Piñero, Walter Leiva y el Ballet Municipal. También estarán presentes artistas locales como Horacio Abram, 2xQ y Dúo Marea, además de Juan Huici junto a Celeste Alberti y Sierra Catalina Ruiz.

Desde la organización señalaron que esta será la cuarta edición efectivamente realizada, ya que la del año pasado debió suspenderse por cuestiones climáticas.

La Fiesta Campera se desarrollará al aire libre y, por el momento, no se contempla una alternativa en un espacio cerrado ante eventuales lluvias. Pese a la incertidumbre que genera el pronóstico, los organizadores ratificaron la realización del encuentro e invitaron a vecinos y visitantes a acercarse a Claromecó para compartir una jornada de música, danza y tradición.

Con entrada al predio para disfrutar de las distintas actividades, la propuesta buscará reunir a la comunidad y a quienes visiten la localidad durante el fin de semana, en una celebración que combina el espíritu campero con el reconocimiento a casi cinco décadas de trabajo de la Peña El Encuentro.