El Club Deportivo Garmense se prepara para vivir este domingo la tercera edición de “Garmense Corre”, una propuesta deportiva que ya tuvo dos exitosas experiencias anteriores y que busca convocar a corredores de Tres Arroyos y la región.

En diálogo con Radio 3 Continental, María Isabel Bozzolo, integrante del grupo organizador, contó que vienen trabajando desde hace tiempo para que la jornada se desarrolle de la mejor manera y que quienes lleguen desde otras localidades puedan disfrutar de la experiencia.

La competencia contará con una prueba competitiva de 10 kilómetros, otra de 5K y una caminata participativa de 3 kilómetros, con alternativas para distintos niveles y preferencias. El circuito combinará calles asfaltadas del centro de la localidad con tramos de tierra y sectores de ruta. La largada y la llegada estarán ubicadas en el predio de las vías, mientras que el club ofrecerá servicio de duchas en su gimnasio para los participantes que lleguen desde afuera.

Uno de los principales atractivos será la premiación en efectivo para la distancia de 10 kilómetros. En las categorías masculina y femenina, el primer puesto recibirá $175.000, el segundo $120.000 y el tercero $75.000, una iniciativa que se mantiene desde la primera edición para incentivar la participación.

En cuanto a las inscripciones, el valor será de $45.000 hasta el sábado y de $50.000 el día de la carrera. Bozzolo reconoció que este año el ritmo de anotaciones fue más tranquilo que en las ediciones anteriores, aunque señaló que durante los últimos días se registró un mayor movimiento.

Además, confirmó que la competencia no se suspenderá por mal tiempo, ya que la organización tiene contratada desde hace meses la fiscalización de Bahía Corre, que aportará el sistema de chips para el cronometraje.

La realización del evento está a cargo de una subcomisión del club, con una importante participación de mujeres que colaboran en distintas actividades de la institución, tanto en el fútbol como en otras disciplinas y propuestas sociales.

En esta oportunidad, la jornada también tendrá un componente de concientización: el club está realizando un mural en adhesión a Octubre Rosa, para promover la detección temprana del cáncer de mama. La obra se encuentra en el sector donde se desarrollará la largada de la carrera.

Con deporte, premios y una iniciativa vinculada a la salud, De la Garma volverá a ser escenario de una jornada que invita a correr, caminar y acompañar al Club Deportivo Garmense.