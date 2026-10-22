En diálogo con Radio 3 Continental, el coordinador regional del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y secretario general del Sindicato de la Carne, Néstor García, brindó detalles sobre el próximo operativo integral que se desplegará en la ciudad y se refirió a la actualidad político-sindical de la región.

Durante lunes, martes y miércoles de la semana venidera, un operativo conjunto coordinado por organismos provinciales traerá a Tres Arroyos las prestaciones del RENAPER, Mercado Bonaerenses, asesoramiento del Ministerio de Trabajo y controles de salud gratuitos (medición de glucosa y presión arterial).

El recorrido territorial comenzará el lunes en la calle Godoy Cruz 253, en las instalaciones del comedor «Los Ángeles de Mónica» del barrio Santa Teresita; continuará el martes en el barrio Ranchos; y culminará el miércoles en la Plaza San Martín. García destacó la agilidad de los trámites para la renovación de DNI, cambio de domicilio y pasaportes.

Consultado sobre el panorama político local y el reciente Día de la Lealtad, García reafirmó su compromiso y el de su espacio con la candidatura y gestión del gobernador Axel Kicillof. Asimismo, lamentó que algunos sectores locales prioricen armados vecinales en lugar de consolidar la unidad dentro del peronismo provincial, y adelantó que se gestiona para los primeros días de noviembre una posible visita del mandatario bonaerense a Tres Arroyos.

Por otro lado, como referente gremial, el dirigente llevó tranquilidad respecto al funcionamiento del Frigorífico Anselmo tras versiones que generaron incertidumbre en la comunidad. Explicó que la empresa transita un proceso natural enmarcado en la continuidad de explotación llevada adelante por la firma FIDOC S.A., y aclaró que las recientes suspensiones temporales con goce de sueldo forman parte de la dinámica administrativa actual.

«El frigorífico todavía sigue funcionando y tenemos la posibilidad de que los compañeros vuelvan a trabajar», remarcó García, valorando el esfuerzo colectivo para mantener las fuentes laborales a pesar de arrastrar los antecedentes de la quiebra.