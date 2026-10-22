En diálogo con Radio 3 Continental, Claudia Palma, directora de la Escuela Secundaria N° 2, junto a la inspectora Paola Augusto, brindaron detalles sobre la primera edición de la Jornada Deportivo-Recreativa que se desarrolló en ambos turnos, tanto por la mañana como por la tarde.

La iniciativa institucional nació con el objetivo de transitar una jornada diferente donde se prioricen los vínculos y la sana competencia. Lejos de limitarse a lo deportivo, el evento puntúa aspectos como el diseño de banderas y el entusiasmo de las mejores hinchadas, contando además con una activa participación de las familias.

Uno de los puntos más celebrados por las autoridades fue el rol central de los alumnos. El centro de estudiantes asumió la responsabilidad de coordinar la cantina, la recepción y la locución oficial mediante micrófonos para anunciar los partidos. Según detalló la dirección, la planificación demandó cerca de dos meses de trabajo conjunto, destacando el esfuerzo de los profesores de educación física que sumaron horas a la propuesta.

Asimismo, se implementó una modalidad de integración en la que los equipos se dividieron en cuatro colores, cada uno integrado por estudiantes de todos los años —desde primero hasta el último—, fomentando el trabajo en equipo entre distintas edades.

Las actividades incluyeron disciplinas como fútbol, vóley y básquet, distribuidas por categorías según las edades. Dado el éxito de esta convocatoria inaugural, las autoridades confirmaron que la intención es instituir la jornada dentro de la agenda del proyecto institucional para que se repita todos los años en esta misma fecha.

Por su parte, la inspección educativa valoró el espacio como una muestra de las «cosas maravillosas» que suceden cotidianamente en las escuelas, convocando a la comunidad a participar y visibilizar el compromiso y el trabajo positivo de los jóvenes.