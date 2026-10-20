La Biblioteca Pública “Vicente P. Cacuri”, del Sindicato Empleados de Comercio de Tres Arroyos, informó que se encuentra abierta la inscripción para un taller de corte y confección destinado a adolescentes, jóvenes y adultos.

Durante los encuentros, los participantes trabajarán en tres proyectos: un bolso playero, una lona para playa y un neceser, con el objetivo de aprender técnicas de confección de manera práctica y personalizada.

No es necesario contar con conocimientos previos y cada participante podrá llevarse a su casa los productos realizados con sus propias manos.

La actividad estará coordinada por Paola Marín. Los interesados en participar pueden comunicarse a través de sus redes sociales o enviar un mensaje de WhatsApp al 2983-586876.

El cupo es limitado y se ofrecerá un arancel preferencial para los afiliados al gremio mercantil y los socios de la Biblioteca Pública “Vicente P. Cacuri”.