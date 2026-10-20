La Sociedad Italiana de Tres Arroyos llevará adelante un nuevo encuentro de “Cucina con noi”, el ciclo de talleres gastronómicos que invita a descubrir los secretos de la cocina italiana.

En esta tercera edición, la propuesta será elaborar masa al huevo, una de las bases de numerosas variedades de pastas, y preparar una versión artesanal con relleno. El chef italiano Gaetano Bonvissuto brindará consejos prácticos y acompañará a los participantes durante cada paso de la elaboración.

Al finalizar la actividad, los asistentes podrán degustar las pastas preparadas, acompañadas de salsa, bebida y postre. Los ingredientes y utensilios necesarios estarán incluidos, por lo que no será necesario llevar materiales.

El taller se desarrollará este miércoles 21 de octubre, a partir de las 19, en la sede de la institución, ubicada en avenida Moreno 137, planta baja.

El valor de participación es de $35.000 y los cupos son limitados. Para inscribirse, los interesados deberán enviar un mensaje por WhatsApp al 2983-549002.