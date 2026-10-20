La presentación estará a cargo de la profesora Claudia Bertulo y sus alumnos, con una propuesta que combinará humor, arte, cultura y entretenimiento.

La Sociedad Italiana de Tres Arroyos será escenario de “CHE SCANDALO!”, un encuentro que se enmarca en la Settimana della lingua italiana nel mondo (Semana de la Lengua Italiana en el Mundo), que este año tiene como lema “Lingua geniale: ideare, progettare, creare con l’italiano”.

La propuesta estará a cargo de la profesora de italiano Claudia Bertulo y sus alumnos, quienes presentarán un espectáculo con formato de programa televisivo, en el que se sucederán noticias, desfiles, humor, chismes, arte, cultura, recetas de cocina y muchas otras sorpresas.

La iniciativa busca celebrar la lengua italiana a través de una propuesta dinámica y creativa, que reunirá distintas expresiones culturales y artísticas.

La convocatoria es abierta a todo público y tendrá lugar este viernes 23 de octubre, a las 19, en el salón de la planta alta de la sede de la Sociedad Italiana, ubicada en avenida Moreno 137.