El Grupo de Comedia Musical de Tres Arroyos celebra sus 20 años de trayectoria con una propuesta especial que invita al público a recorrer su historia a través de la música, el teatro y el recuerdo de sus principales producciones.

En diálogo con Radio 3 Continental, Juan Carlos Caruso brindó detalles de los espectáculos que se presentarán el viernes 23 y el sábado 24, a partir de las 21 horas, en el Danés Teatro Bar. La celebración tendrá un formato diferente al habitual: será una experiencia de café concert, con gastronomía y un espectáculo pensado especialmente para la ocasión.

“Este año cumplimos 20 años de este grupo que se formó allá en el Club Español hace mucho tiempo. Veinte años parece que fuera poco, pero es toda una vida”, expresó Caruso, quien destacó la importancia de compartir este aniversario con el público que acompañó al grupo durante todo este tiempo.

El espectáculo reunirá fragmentos de distintas producciones que marcaron la trayectoria de la agrupación. Sin embargo, no se tratará de una repetición de las obras originales, sino de una nueva interpretación, con textos escritos especialmente para esta celebración.

Entre las propuestas que formarán parte del recorrido se encuentran referencias a Jesucristo siempre está, Judas, Eva Perón y Hablemos de amor, entre otras producciones realizadas a lo largo de estos años.

Caruso explicó que el objetivo es recuperar momentos representativos de la historia del grupo, pero desde una mirada renovada.

“Hay para todo”, señaló el director, quien adelantó que la puesta incorporará pantallas, iluminación, tecnología e interacción con los recursos audiovisuales, con el propósito de ofrecer una experiencia diferente tanto para quienes siguen al grupo desde sus comienzos como para quienes se acerquen por primera vez.

En relación con la trayectoria de la compañía, también destacó la presencia de integrantes que lo acompañan desde hace muchos años, incluso desde experiencias artísticas anteriores a la conformación del grupo.

Una de las principales novedades será el formato elegido para celebrar el aniversario. A diferencia de las presentaciones tradicionales en un escenario teatral, esta vez el público podrá disfrutar de una propuesta gastronómica mientras comparte la experiencia artística.

El evento se realizará en el Danés Teatro Bar, un espacio que busca abrir sus puertas a nuevas propuestas culturales y espectáculos en la ciudad.

“Estamos muy contentos, muy felices de poder compartir este cumpleaños con nuestro público, que también nos ha seguido durante mucho tiempo”, manifestó Caruso.

El valor de la entrada es de 45.000 pesos e incluye la gastronomía, aunque no las bebidas. Las mesas son para cuatro personas y la organización indicó que quedaban muy pocas localidades disponibles para ambas funciones.

Las entradas pueden adquirirse a través de los integrantes del grupo o mediante la página web de Comedia Musical Tres Arroyos, que fue inaugurada este año.

A través de la plataforma, los interesados pueden consultar el plano de las mesas, elegir su ubicación y completar la compra. Una vez realizada la transferencia, reciben la entrada digital en su teléfono celular.

Caruso remarcó que las funciones comenzarán puntualmente a las 21 horas, por lo que recomendó asistir con anticipación.

Con dos décadas de historia, el Grupo de Comedia Musical de Tres Arroyos prepara así un festejo que combinará recuerdos, nuevas propuestas escénicas y el acompañamiento de un público que ha sido parte de su recorrido artístico.