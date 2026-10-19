En el marco de una investigación realizada por la UFJ 9 y la UFIJ de Menores 3, a través de la Ayudantía Fiscal de Coronel Dorrego, se realizaron dos allanamientos para secuestrar elementos de interés en una causa por maltrato animal.

Uno de los procedimientos se realizó en una propiedad ubicada en la zona de quintas de esa localidad y el otro en otra vivienda del sector y fueron dispuestos tras la agresión sufrida por una yegua que fue brutalmente atacada en las inmediaciones de un establecimiento de olivares.

La causa se inició a partir de la denuncia efectuada por el dueño del equino, quien relató que el animal -un ejemplar de pelaje tobiano colorado- se encontraba atado a un poste de alambrado lindante a un camino rural cuando fue encontrado gravemente herido.

Según los informes veterinarios e inspecciones oculares incorporadas al expediente, la yegua presentaba cortes profundos en la zona de la cabeza y una fractura en el hocico provocada, presuntamente, con un objeto contundente.

En la denuncia, la víctima señaló que horas antes de constatar el ataque había mantenido un altercado verbal con dos hombres a quienes descubrió ingresando a cazar sin autorización en el establecimiento rural donde él trabaja.

La discusión previa y la existencia de recelos mutuos llevaron al denunciante a orientar sus sospechas hacia uno de los involucrados en el conflicto.

En los procedimientos, encomendado al personal de la Patrulla Rural de Coronel Dorrego, se secuestraron prendas de vestir con manchas hemáticas, elementos de corte y teléfonos celulares que serán analizados por los investigadores y esos resultados determinarán los pasos a seguir en la investigación.