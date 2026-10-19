En el marco de las acciones permanentes orientadas a profundizar la prevención vial y mitigar la ocurrencia de siniestros en la vía pública, la Municipalidad de Tres Arroyos despliega una serie de operativos de control de tránsito a través de la Secretaría de Seguridad. Las tareas de fiscalización realizadas durante el último fin de semana arrojaron un saldo de diversas contravenciones y la incautación preventiva de automóviles y ciclomotores por diversas irregularidades operativas.

Durante los procedimientos llevados a cabo en puntos estratégicos del entramado urbano, los inspectores constataron tres casos de alcoholemia positiva, once faltas asociadas a la ausencia de licencia habilitante, cinco circulaciones sin el seguro obligatorio pertinente y cuatro vehículos sin la chapa patente colocada. En paralelo, se confeccionaron doce actas por estacionamiento en espacios no autorizados.

Como consecuencia de las faltas más gravosas detectadas durante los chequeos, las autoridades municipales procedieron al secuestro preventivo de seis motocicletas y cuatro automóviles, los cuales quedaron a disposición de la Justicia de Faltas local. Desde el área de Seguridad enfatizaron que la continuidad de estas tareas responde al objetivo primordial de reordenar la circulación y garantizar el cumplimiento de las normas vigentes.

Las autoridades municipales remarcaron la importancia central de asumir la seguridad vial como un compromiso colectivo, instando a los conductores a mantener al día la documentación obligatoria, respetar las normas de tránsito y abstenerse de conducir bajo los efectos del alcohol. La comuna confirmó que sostendrá la frecuencia de las tareas de supervisión y concientización para resguardar la integridad de los transeúntes.