Personal del Comando de Prevención Rural (CPR) de Tres Arroyos logró esclarecer de manera satisfactoria la sustracción de una motocicleta ocurrida el pasado 13 de octubre en la localidad de Micaela Cascallares, culminando las actuaciones con la recuperación del bien y el procesamiento de los presuntos responsables.

La labor investigativa, sustentada en la recolección de testimonios y la suma de diversos elementos probatorios, permitió a los efectivos policiales fundamentar la solicitud de dos órdenes de allanamiento concedidas por el Juzgado de Garantías local. Las diligencias delictivas se hicieron efectivas de manera simultánea en dos inmuebles —uno ubicado en Micaela Cascallares y el otro en la ciudad cabecera de Tres Arroyos—, arrojando resultados positivos para la causa.

Durante las irrupciones policiales, los uniformados procedieron al secuestro de dos teléfonos celulares considerados clave para el avance de las pericias. Asimismo, se logró dar con el paradero de la motocicleta marca Motomel de 110 cc denunciada como robada, cuya autenticidad y propiedad fueron acreditadas tras verificar la coincidencia de las numeraciones de motor y chasis.

A raíz del operativo, dos jóvenes de 17 años de edad quedaron imputados y vinculados formalmente al expediente judicial, bajo las directivas expedidas por el fuero de responsabilidad penal juvenil de la Fiscalía interviniente. En tanto, las autoridades dispusieron las medidas administrativas pertinentes para restituir el motovehículo a su legítimo dueño.

Fuente: Comando de Prevención Rural (CPR) Tres Arroyos / Policía de la Provincia de Buenos Aires

Crédito de fotografía: Comando de Prevención Rural (CPR) Tres Arroyos