Con los triunfos de Alumni, Unión, Cascallares y Juan E Barra finalizó la etapa regular del torneo de Segunda división RVD 75 Aniversario que consagró a Agrario como el gran campeón y obtuvo el merecido ascenso a Primera división
Con los resultados de la última jornada, Cascallares se quedó con el pasaje a la Liguilla postergando a Central que no pudo sumar puntos y no ingresó al reducido
Unión venció a Claromeco por 2 a 1 y cambió en parte el fixture de la Liguilla al generar cambios en las posiciones generales
Con estos resultados, la zona A del torneo reducido la integrarán Alumni, Argentino y Garmense; en tanto el otro grupo tendrá a Unión, Claromeco y Cascallares
Vale recordar que además de jugar el triangular, cada equipo disputará un interzonal y al cabo de las tres fechas los dos líderes de zona serán los finalistas de la Liguilla
Síntesis
GARMENSE 0 vs JUAN E BARRA 1
Goles. Alejo Díaz (JEB)
Incidencias: no hubo
Cuarta división: 1 x 2
Arbitro: Leonardo Carrizo
COPETONAS 1 vs ARGENTINO 1
Goles: Genaro Khol (Cop), Maico Gutiérrez (AJ)
Incidencias: Geremías Hansen (Cop) desvió un penal
Cuarta división. 4 x 0
Arbitro: Terna de Bahia Blanca
ALUMNI 2 vs CENTRAL 1
Goles: Bautista Peñalba (Al), Marcos Leguizamón (DC), Cristian Roteño (Al)
Incidencias: no hubo
Cuarta división: 1 x 1
Arbitro: Terna de Bahia Blanca
UNION 2 vs CLAROMECO 1
Goles: Diego Ilzarbe (Cl), Agustin Urban (U), Agustin Urban (U)
Incidencias: Expulsado Ramiro Escurra (Cl)
Cuarta división: 0 x 0
Arbitro: Dalma Cortadi
ACDC 1 vs CASCALLARES 2
Goles: Benjamin Fernández (ACDC), Bautista Irastorza (Casc), Nahuel García (Casc) de penal
Incidencias: Expulsado Carlos Ferez (ACDC)
Cuarta división: 4 x 0
Arbitro: Luis Matallan
Fixture Liguilla
Fecha 1
ALUMNI vs ARGENTINO
GARMENSE vs UNION
CLAROMECO vs CASCALLARES
Fecha 2
ARGENTINO vs GARMENSE
CASCALLARES vs ALUMNI
UNION vs CLAROMECO
Fecha 3
ALUMNI vs GARMENSE
CLAROMECO vs ARGENTINO
UNION vs CASCALLARES