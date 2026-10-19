La Camara Económica Tres Arroyos emitió el siguiente comunicado

Convocatoria para empresas de Tres Arroyos:

buscan proveedores locales para megaobras en

Bahía Blanca

La Dirección de Estrategia Productiva de la Municipalidad de Tres Arroyos junto

con la Cámara Económica, convocan a todas las empresas y pymes locales

interesadas en sumarse como proveedoras para grandes proyectos de inversión

energética e industrial que se desarrollarán en Bahía Blanca durante los

próximos tres años.

La selección estará a cargo de la Unión Industrial de Bahía Blanca (UIBB),

entidad que confeccionará una lista de proveedores regionales estratégicos para

abastecer los megaproyectos de importantes firmas nacionales e

internacionales. El volumen total de las inversiones proyectadas asciende a la

histórica suma de 4.500 millones de dólares.

Si bien la prioridad inicial de contratación la tendrán las empresas radicadas en

Bahía Blanca, la magnitud de las obras y la alta demanda de suministros técnicos

y logísticos requieren la incorporación inmediata de empresas de la región.

Rubros convocados

El llamado está abierto para empresas y prestadores de servicios que operen en

las siguientes áreas:

• Construcción y provisión de materiales de construcción.

• Movimiento de suelos y servicios de transporte y logística.

• Indumentaria técnica (uniformes y ropa de trabajo).

• Gastronomía corporativa (servicio de viandas).

• Seguridad e higiene.

Requisitos generales

Las empresas interesadas deberán cumplir con exigencias operativas de

acuerdo a su sector, las cuales incluyen parámetros como volumen de

operatoria, certificaciones de procesos productivos y capacidad de respuesta

logística y comercial a gran escala.

Vías de contacto e inscripción

Para solicitar información e inscribirse, los empresarios locales deben dirigirse

a cualquiera de los siguientes organismos:

• Cámara Económica de Tres Arroyos: Av. Moreno 467 | Teléfono: 416971.

• Dirección de Estrategia Productiva: Betolaza 181 I Teléfono 417778.