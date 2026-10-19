La Camara Económica Tres Arroyos emitió el siguiente comunicado
Convocatoria para empresas de Tres Arroyos:
buscan proveedores locales para megaobras en
Bahía Blanca
La Dirección de Estrategia Productiva de la Municipalidad de Tres Arroyos junto
con la Cámara Económica, convocan a todas las empresas y pymes locales
interesadas en sumarse como proveedoras para grandes proyectos de inversión
energética e industrial que se desarrollarán en Bahía Blanca durante los
próximos tres años.
La selección estará a cargo de la Unión Industrial de Bahía Blanca (UIBB),
entidad que confeccionará una lista de proveedores regionales estratégicos para
abastecer los megaproyectos de importantes firmas nacionales e
internacionales. El volumen total de las inversiones proyectadas asciende a la
histórica suma de 4.500 millones de dólares.
Si bien la prioridad inicial de contratación la tendrán las empresas radicadas en
Bahía Blanca, la magnitud de las obras y la alta demanda de suministros técnicos
y logísticos requieren la incorporación inmediata de empresas de la región.
Rubros convocados
El llamado está abierto para empresas y prestadores de servicios que operen en
las siguientes áreas:
• Construcción y provisión de materiales de construcción.
• Movimiento de suelos y servicios de transporte y logística.
• Indumentaria técnica (uniformes y ropa de trabajo).
• Gastronomía corporativa (servicio de viandas).
• Seguridad e higiene.
Requisitos generales
Las empresas interesadas deberán cumplir con exigencias operativas de
acuerdo a su sector, las cuales incluyen parámetros como volumen de
operatoria, certificaciones de procesos productivos y capacidad de respuesta
logística y comercial a gran escala.
Vías de contacto e inscripción
Para solicitar información e inscribirse, los empresarios locales deben dirigirse
a cualquiera de los siguientes organismos:
• Cámara Económica de Tres Arroyos: Av. Moreno 467 | Teléfono: 416971.
• Dirección de Estrategia Productiva: Betolaza 181 I Teléfono 417778.