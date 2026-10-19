Con el inicio formal de las finales provinciales de los Juegos Bonaerenses, la delegación de Tres Arroyos ya se encuentra lista para iniciar su participación en los cuadros decisivos del certamen. Un contingente integrado por 129 representantes competirá a lo largo de las distintas jornadas en un abanico de disciplinas que abarca tanto el ámbito deportivo como las manifestaciones culturales.

El arribo a esta fase culminante es el resultado de un prolongado trayecto de clasificaciones en las etapas locales y regionales. Desde el Municipio de Tres Arroyos destacaron el trabajo constante, la dedicación y la superación de cada uno de los clasificados, al tiempo que ponderaron el rol fundamental desempeñado por profesores, entrenadores, familias e instituciones en la preparación y acompañamiento de los participantes.

Más allá de las aspiraciones del medallero y los resultados técnicos de cada disciplina, la presencia del distrito en el escenario provincial reafirma el compromiso de la comunidad con la promoción del deporte y la cultura. La delegación afrontará la experiencia con el objetivo de representar a la ciudad en uno de los eventos comunitarios más significativos de la provincia de Buenos Aires.