El intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, confirmó que el sorteo de las 120 viviendas se realizará a las 10 de la mañana en el Polideportivo Municipal, en un acto público que contará con la participación de representantes del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y de la Escribanía General de Gobierno bonaerense.

En diálogo con Radio 3 Continental, el jefe comunal explicó que el sorteo representa el cierre de una etapa y el comienzo del proceso de adjudicación de las casas, con 1.522 vecinos inscriptos para participar.

Garate hizo hincapié en que no será necesario asistir presencialmente para participar del sorteo. Cada inscripto cuenta con un número asignado según el momento en que realizó su inscripción, y todos esos números estarán incluidos en el bolillero.

“El sorteo no es presencial. El que no esté no significa que no va a tener su vivienda”, aclaró el intendente, al remarcar que el procedimiento se llevará adelante con el objetivo de garantizar la transparencia.

El mandatario municipal detalló que para cada una de las 120 viviendas se sorteará un titular y un suplente. Una vez finalizado el acto, el Instituto de la Vivienda de la Provincia realizará una nueva revisión de la documentación para comprobar que los adjudicatarios cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

En ese sentido, Garate aclaró que el resultado del sorteo constituirá una adjudicación provisoria, que quedará sujeta a la verificación de los datos y las condiciones de cada beneficiario.

“Lo primero que va a pasar es un otorgamiento provisorio. El Instituto de la Vivienda lo revisa y el otorgamiento definitivo va a venir con una resolución”, explicó.

La presencia de organismos provinciales y de la Escribanía General de Gobierno durante el acto buscará brindar garantías sobre el procedimiento. También participarán el intendente y funcionarios municipales.

Respecto de los plazos previstos, Garate manifestó su expectativa de que las familias puedan recibir sus viviendas durante los primeros días de noviembre.

“Queremos y creemos que la primera semana de noviembre vamos a estar entregando las viviendas”, señaló, aunque aclaró que previamente deberá completarse la revisión de la documentación.

El intendente recordó que, cuando asumió la actual gestión municipal, la obra se encontraba neutralizada y fue necesario reactivarla para avanzar hacia su finalización.

En ese proceso, destacó el trabajo conjunto con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el esfuerzo realizado para completar las unidades, además de las tareas municipales vinculadas con el acondicionamiento del predio y las calles.

Garate también indicó que existe la posibilidad de que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, participe de la entrega de las viviendas, aunque lo planteó como una posibilidad y no como una confirmación.

Durante la entrevista, el jefe comunal reconoció que la necesidad de acceso a la vivienda en Tres Arroyos supera ampliamente las 120 unidades que serán sorteadas.

Según explicó, la cantidad de inscriptos refleja una demanda habitacional importante, a la que se suman las consultas permanentes de vecinos que necesitan una solución.

En ese marco, mencionó otras políticas municipales vinculadas con el hábitat, entre ellas los planes de loteo y las obras de infraestructura necesarias para que más familias puedan acceder a terrenos.

Asimismo, señaló que desde el área de Desarrollo Social se lleva adelante un programa de mejoras habitacionales destinado a vecinos que necesitan reparar, ampliar o mejorar sus viviendas.

Garate también hizo referencia a la donación realizada por Martinovich al Municipio, sobre cuyos terrenos se trabaja para avanzar con nuevos loteos.

Finalmente, el intendente sostuvo que la política habitacional requiere continuidad y más programas que permitan dar respuesta a las necesidades de la comunidad.

“Ojalá pudiéramos tener más planes de vivienda”, expresó, al remarcar que el sorteo de las 120 casas constituye un paso importante, pero que todavía quedan desafíos por delante en materia habitacional.