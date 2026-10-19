En el marco de una nueva gira internacional, el presidente Javier Milei iniciará esta noche su traslado hacia el Reino de España para desarrollar una nutrida agenda de carácter político, académico y empresarial en la ciudad de Madrid. La delegación oficial que acompañará al jefe de Estado estará integrada de manera acotada por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, y el vocero presidencial, Adrián Ravier.

El itinerario oficial comenzará formalmente durante las primeras horas del miércoles en el Real Casino Gran Círculo, donde el mandatario expondrá en la jornada inaugural del foro Nueva Economía Forum. Posteriormente, la comitiva se trasladará a la Universidad Rey Juan Carlos para mantener una reunión con el académico Jesús Huerta de Soto y encabezar la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca.

La actividad institucional continuará con un paso por la Fundación Disenso y alcanzará su punto sobresaliente a media mañana con una reunión bilateral entre el Presidente y la titular de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Tras concluir sus actividades mediáticas y compromisos en la capital española, la comitiva emprenderá el retorno a Buenos Aires para retomar la agenda de gestión local hacia el final de la semana.

Previo a abordar el vuelo internacional, el Presidente mantendrá su presencia en el ámbito interno encabezando la apertura de la Expo Argentina Oil & Gas en la provincia de Neuquén. La agenda desplegada de manera simultánea por el gabinete nacional refleja la dinámica oficial centrada en afianzar las inversiones energéticas en el plano local al tiempo que se refuerza la proyección ideológica y diplomática en el exterior.

Fuente: A24

Fotografía: A24 / Presidencia de la Nación