A las puertas de un nuevo 17 de octubre, la conmemoración del Día de la Lealtad encuentra al Partido Justicialista atravesando un clima de máxima tensión política. Lejos del histórico cuadro de unidad en la Plaza de Mayo o en un escenario centralizado, las distintas corrientes que integran el universo peronista encararán la jornada con agendas completamente fragmentadas, reflejando una distancia que trasciende los matices tácticos para consolidarse como una verdadera fractura estructural.

El eje principal de la interna se concentra en la provincia de Buenos Aires, donde el distanciamiento entre el gobernador Axel Kicillof y el núcleo duro alineado con Cristina Kirchner ha escalado hasta niveles inéditos de beligerancia verbal. La desconfianza mutua y las pugnas por el armado territorial han generado acusaciones severas desde sectores del kirchnerismo hacia la conducción provincial, empañando las posibilidades de conciliar un mensaje conjunto y precipitando convocatorias por separado.

La dispersión geográfica y política de las figuras clave del espacio grafica de manera contundente el estado de situación:

Máximo Kirchner: Descartó su presencia en la sede partidaria nacional de la calle San José y se trasladará a la provincia del Chaco, donde encabezará la actividad principal junto al exgobernador Jorge Capitanich.

Axel Kicillof: Encabezará su propio acto en territorio bonaerense, bajo la atenta mirada de intendentes y referentes zonales que se debaten entre la adscripción al gobernador o la fidelidad al liderazgo de Cristina Kirchner.

Sergio Massa y el Frente Renovador: Mantienen reservas sobre sus movimientos definitivos, evaluando el panorama con cautela para no quedar atrapados en la contienda bonaerense.

Otros actores: Dirigentes como Juan Grabois optaron por marginarse de los actos tradicionales para abocarse a foros de debate programático, mientras que referentes del PJ Federal y los mandatarios provinciales avanzan en agendas locales sin coordinación centralizada.

El panorama evidencia que la discusión de fondo excede la conmemoración histórica. Con la vista puesta en las dinámicas de poder futuro y la reconfiguración del espacio opositor, el peronismo llega al 17 de octubre sumergido en un escenario de «guerra de guerrillas» interna donde la invocación a la lealtad contrasta con la imposibilidad práctica de articular un proyecto unificado.

Fuente: Infobae / Cobertura de política nacional.

Fotografía: Archivo Infobae / Archivo de prensa política.