En una jornada de marcada fluidez en el mercado oficial de cambios, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó este martes la compra de US$ 291 millones, marcando el mayor volumen diario absorción de divisas en más de dos meses. Con este resultado, las operaciones de octubre alcanzaron los US$ 632 millones, superando en pocos días la totalidad de las compras registradas durante todo septiembre (US$ 473 millones).

La aceleración en el ritmo de acumulación de reservas permite al BCRA consolidar un saldo a favor de US$ 15.200 millones desde la puesta en marcha de la fase actual del programa monetario, sobrepasando de manera holgada la meta anual de US$ 10.000 millones comprometida ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). De este modo, las reservas internacionales brutas quedaron a un paso de franquear el umbral de los US$ 50.000 millones.

La fuerte presencia compradora de la entidad monetaria se dio en un contexto de amplia oferta privada en el segmento de contado, donde se negociaron US$ 537,5 millones. A pesar del abultado volumen absorbido por el Central, el tipo de cambio mayorista retrocedió $4,50 (-0,3%) para cerrar en $1.512,50 por unidad, su nivel más bajo desde el 17 de septiembre.

Esta dinámica profundizó la distancia respecto al límite superior de la banda cambiaria —fijado por el BCRA en $1.933,02—, ubicando la brecha en un 27,8%, la mayor amplitud registrada desde abril de 2025. En tanto, en el circuito minorista el dólar oficial cotizó estable a $1.535 en la pizarra del Banco Nación, mientras que el dólar paralelo anotó un avance de $10 (+0,7%) para finalizar la rueda en $1.550.

Fuente: A24 / Sección Economía.

Fotografía: Archivo A24 / Banco Central de la República Argentina.