Por un nuevo período, Argentina logró ratificar su posición en el nivel más alto del informe internacional sobre trata de personas elaborado anualmente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos (informe Trafficking in Persons Report). La inclusión del país en la categoría Tier 1 reconoce de manera oficial que el Estado argentino cumple cabalmente con los estándares mínimos fijados a nivel global para la erradicación de este delito en sus diversas modalidades.

De acuerdo con las conclusiones del reporte, la distinción fundamenta su evaluación en los avances sostenidos dentro de los pilares de prevención, investigación judicial y protección integral a los damnificados. Entre los aspectos más destacados se encuentra el incremento en el número de condenas efectivas a integrantes de redes de trata, el fortalecimiento operativo de las fuerzas de seguridad y la implementación de herramientas tecnológicas y metodológicas para la detección temprana de posibles víctimas en puntos críticos de circulación.

Desde el ámbito gubernamental remarcaron que la permanencia en el escalafón más alto no implica la erradicación definitiva de la problemática, sino una ponderación positiva sobre la efectividad de las políticas públicas ejecutadas. En ese sentido, la ratificación en el nivel 1 ubica a la Argentina en un lote compartido con naciones como Canadá, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y Chile, consolidando su liderazgo regional en la materia.

Las autoridades señalaron que este posicionamiento renovado constituye tanto un respaldo a la labor interinstitucional llevada a cabo como un mandato imperativo para profundizar las capacidades operativas, el control en zonas vulnerables y la articulación para el desmantelamiento de organizaciones criminales transnacionales.

Fuente: Mi Telefe Noticias / Informe del Departamento de Estado de EE. UU.

Fotografía: Archivo Mi Telefe / Prensa del Ministerio de Seguridad Nacional.