El papa León XIV superó sin complicaciones las primeras horas tras ser sometido a una intervención quirúrgica en la que se le extirpó con éxito un tumor maligno del pulmón derecho. Según el primer parte médico matutino emitido por el Vaticano, el Pontífice descansó durante la noche y muestra signos estables de recuperación en la décima planta del Policlínico Agostino Gemelli de Roma.

La operación, de una duración aproximada de tres horas y media, estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario liderado por cirujanos torácicos de la institución médica. De acuerdo con las precisiones brindadas por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el procedimiento permitió remover la masa tumoral de forma completa y sin que se registraran imprevistos ni complicaciones hemodinámicas durante el acto quirúrgico.

Actualmente, el Santo Padre se encuentra despierto, lúcido y respondiendo favorablemente a los parámetros médicos iniciales, manteniéndose sin necesidad de asistencia respiratoria mecánica. Los profesionales a cargo de su salud indicaron que permanecerá bajo estricta observación en la unidad de cuidados postoperatorios para supervisar el proceso de cicatrización y la respuesta del organismo.

Desde la Santa Sede manifestaron un prudente optimismo respecto al cuadro clínico y agradecieron las innumerables muestras de afecto, oraciones y mensajes de apoyo enviados por fieles y líderes comunitarios de todo el mundo tras conocerse la noticia de la cirugía.

Fuente: TN (Todo Noticias) / Oficina de Prensa del Vaticano.

Fotografía: Archivo TN / Servicio Fotografico del Vaticano (Vatican Media).