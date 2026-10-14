En una jornada de intensa actividad deportiva y alto nivel competitivo, la escuela de Taekwon-Do «El Dojang» de Tres Arroyos desplegó a sus atletas en dos frentes simultáneos el pasado domingo 11 de octubre, cosechando múltiples podios y un importante reconocimiento institucional.

Por un lado, la institución local dijo presente en la emblemática 30ª edición de la Copa Ameghino, certamen que reunió a numerosas delegaciones provenientes de diversos puntos de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En un marco caracterizado por la cordialidad y la excelencia técnica en las modalidades de formas y lucha, la representación local —articulada junto a la escuela de Venado Tuerto en el marco de Integración Federal— alcanzó un prestigioso segundo puesto en la clasificación general por escuelas.

Los resultados individuales en Ameghino reflejaron la solidez del trabajo técnico:

Franco Ortiz: 1° en Formas (3° Dan Adultos).

Enzo Mazzitelli: 1° en Formas (1° Dan Adultos).

Mateo Rodríguez: 3° en Formas y 1° en Lucha (1° Dan Juvenil).

Cecilia Pérez Heredia: 3ª en Formas y 2ª en Lucha (Adultos).

Frida Cabrera: 1ª en Formas (Cinturón Amarillo, 10-11 años).

Zirel Flamenco: 2ª en Formas, 1ª en Lucha y 1ª en Salto (Verde punta Azul, 9 años).

Jazmín Colman: 1ª en Formas, 1ª en Lucha y 1ª en Salto (Rojo punta Negra, 9 años).

Cristian Ianiro: 1° en Formas, 2° en Lucha y 1° en Salto (Rojo, 10 años).

Valentino Astiz: 1° en Formas y 2° en Lucha (Verde, 12 años).

Valentino Moreno: 3° en Formas y 1° en Lucha (Rojo Juvenil).

Ángeles Ostergaard: 3ª en Formas y 1ª en Lucha (Adultos).

En paralelo, las instalaciones de la Sociedad Italiana de Tapalqué albergaron el Encuentro Infanto-Juvenil OAT, un espacio orientado a la formación competitiva de niños y jóvenes. La comitiva tresarroyense contó con la supervisión del Maestro Horacio Alí (VII Dan, Necochea) y el rol de coach a cargo del cinturón mayor Isabella Cassulo.

Los competidores obtuvieron las siguientes ubicaciones:

Félix Jensen Parraquini: 1° en Formas y 3° en Lucha (Punta Amarilla, 9 años).

Isabella Peralta: 1ª en Formas, 1ª en Lucha y 1ª en Salto (Blanco punta Amarilla, 8 años).

Rafaela Cassulo: 1ª en Formas y 1ª en Lucha (Verde punta Azul, 10 años).

Isabella Cassulo: 1ª en Formas, 1ª en Lucha y 1ª en Salto (Rojo Juvenil).

Desde la comisión directiva de El Dojang Asociación Civil expresaron su felicitación a toda la delegación por el desempeño exhibido, extendiendo un reconocimiento especial a las familias y a la comunidad por el constante acompañamiento.

Asimismo, la institución informó que ya se encuentran a la venta las entradas para el Torneo Integración Federal Tres Arroyos, certamen que se llevará a cabo el próximo 24 de octubre en el Polideportivo Municipal. Los tickets tienen un valor de $5.000 (con acceso libre para menores de 12 años) e incluirán el sorteo de importantes premios entre los asistentes.