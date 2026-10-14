En el marco de un constante compromiso con la excelencia y la evolución técnica de la disciplina, el Sabumnim Pablo Muñoz (V Dan) y la Sabum María de los Ángeles Bardelli (III Dan) completaron una intensa agenda de capacitación durante el pasado fin de semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los instructores locales formaron parte de una serie de jornadas de perfeccionamiento impartidas por el prestigioso Maestro Pablo Beorlegui (VIII Dan). Durante los encuentros se abordaron conceptos fundamentales sobre técnica avanzada, biomecánica y estrategias de entrenamiento deportivo de alto rendimiento. Esta instancia de actualización responde al principio rector de volcar los más altos estándares metodológicos en la formación de los alumnos de la escuela.

Tras el trayecto formativo en la capital provincial, la actividad continuó el día lunes en la ciudad de Monte Hermoso. Allí, Muñoz y Bardelli dictaron un seminario intensivo de carácter técnico-deportivo, concebido como una instancia clave de preparación de cara al próximo gran certamen regional.

El evento que concentra la atención del circuito de artes marciales es el Campeonato de Tres Arroyos, que se llevará a cabo el próximo 1° de noviembre en las instalaciones del Polideportivo Municipal. Se prevé una masiva concurrencia con la participación de delegaciones y competidores provenientes de diversas localidades.

Para obtener mayor información sobre las clases o las inscripciones al torneo, los interesados pueden comunicarse a las líneas de contacto 2983-407646 o 2983-568719.