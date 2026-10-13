En la Asamblea de la Federación Argentina de Municipios (FAM), el reclamo y la preocupación por la situación social y económica que padecen las argentinas y argentinos en cada una de sus ciudades fueron unánimes. Los jefes y jefas comunales reiteraron el pedido de una reunión urgente con el presidente Javier Milei; reafirmaron el compromiso de las intendencias de continuar trabajando junto a sus comunidades para sostener los servicios esenciales, la producción y el desarrollo; y llamaron a fortalecer la unidad federal para construir la mejor alternativa para una nueva Argentina.



Durante el encuentro de la FAM, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, renovó su mandato como presidente de la institución, las más de 500 intendentas e intendentes de todo el país aprobaron un documento en el que exigen al presidente Javier Milei la urgente corrección del rumbo económico y advirtieron sobre el impacto de las políticas nacionales en el empleo, la producción, la salud, la alimentación, la educación, la seguridad, las jubilaciones, la discapacidad, la asistencia social y las economías regionales.



La FAM también advirtió sobre la pérdida de recursos para provincias y municipios, la paralización de la obra pública, la caída del consumo y el impacto de la crisis sobre jubilados, trabajadores, PyMEs y economías regionales. En ese sentido, reclamaron al Gobierno nacional la restitución de los fondos educativos, la reactivación de la obra pública y una mayor inversión en salud, educación, seguridad y discapacidad.



Luego de la Asamblea, el presidente de la FAM, Fernando Espinoza, expresó: “Los Municipios de toda el país se convirtieron en la primera barrera de contención, atendiendo las crecientes demandas de la población frente al deterioro de las condiciones de vida”.



“Es en cada Gobierno local desde donde estamos empujando la unidad para frenar esta escalada de injusticia social que sufre el pueblo argentino”, sostuvo Fernando Espinoza.



“Según las últimas encuestas, el 70% de las argentinas y argentinos pide un cambio de rumbo económico. Ante todo este triste diagnóstico, y junto a la Federación Argentina de Municipios tenemos la tarea de mantener encendida la llama de la esperanza, construir una alternativa amplia y superadora y comenzar un nuevo camino para la Argentina”, concluyó Fernando Espinoza.