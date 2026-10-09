Un grave episodio de violencia digital e infracción a la intimidad sacude a la comunidad educativa de Lomas de Zamora. La Justicia imputó a dos estudiantes de 15 años pertenecientes al Colegio Modelo Lomas, acusados de haber utilizado herramientas avanzadas de inteligencia artificial para manipular fotografías de sus compañeras, generar desnudos falsos y posteriormente comercializarlos e intercambiarlos en plataformas de contenido para adultos y redes sociales.

El hecho, que afectaría a entre 40 y 50 alumnas de la institución —de entre 12 y 17 años—, cobró dimensión pública luego de una masiva manifestación y sentada realizada por estudiantes y padres en las puertas del establecimiento escolar. Las familias denunciaron que las autoridades de la escuela habrían tenido conocimiento de la situación semanas antes sin haber implementado protocolos ni notificado formalmente a los damnificados, exigiendo el esclarecimiento de los hechos y sanciones estrictas contra los involucrados.

Según trascendió en la investigación, los implicados habrían recurrido a software de IA de pago para lograr un alto nivel de realismo en las ediciones a partir de imágenes recolectadas de los perfiles personales de las adolescentes. Las fotos no solo circulaban en grupos privados de mensajería, sino que también eran vendidas y compartidas con estudiantes de otros colegios del conurbano bonaerense.

La causa penal quedó bajo la órbita del fiscal Mariano Bonilla, titular de la UFI N° 6 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, quien dispuso el secuestro y peritaje de los teléfonos celulares de los acusados. Ante la presión institucional y comunitaria, las autoridades educativas dispusieron que los alumnos involucrados no regresen a las clases presenciales, habilitando la modalidad virtual para finalizar el ciclo lectivo mientras se tramita la baja definitiva de sus matrículas.

Fuente: Telefe Noticias

Fotografía proviene de: Capturas de las protestas frente al establecimiento educativo publicadas por medios televisivos y redes sociales